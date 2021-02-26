Экономист Алексей Кущ в своем блоге рассказал, почему в Украине растут золотовалютные резервы при упадке в экономике и заявил, что наша страна – это сырьевой придаток для западных стран.

Он рассказал, что золотовалютные фонды растут, при том что ВВП постоянно падает. По его словам, это парадокс, который очень хорошо показывает суть украинской экономической модели.

Кущ рассказал, что нашу страну превратили в своеобразный экспортный сырьевой придаток для стран Запада. Он отметил, что даже во время кризиса сырье экспортируется безперерывно, так как такие ресурсы мировая экономика потребляет постоянно, в отличие от готовых продуктов, к примеру, люди могут не покупать автомобили. Украина экспортирует сырье на внешние рынки и ждет постоянный приток валют за счет его продажи.

«Кроме того мы создали внутренний механизм привлечения долговых ресурсов в виде так называемой пирамиды ОВГЗ, когда сюда заходит огромное количество неризидентов, финансовых спекулянтов, которых привлекает крайне высокие ставки по нашим долговым обязательствам.

Он отметил, что Украина продает ОВГЗ с доходностью 12% годовых при том, что в большинстве стран Запада доходность государственных ценных бумаг находится на нуле или составляет отрицательную величину.

«Естественно, 12% для нерезидентов, которые у себя дома зарабатывают в лучшем случае 1% - это просто космос», - говорит Кущ.

Экономист также расказал о понятии carry trade – при котором зарегистрированная за границей компания может привлекать финансирование под 1%. Компания вкладывает его в долговые инструменты таких стран, как Украина под более высокий процент, в случае Украины - 12%, и на этом зарабатывают себе большую спекулятивную маржу, которая составляет 11%.

«За счет притока этого спекулятивного капитала также произошло укрепление гривны в 2019 году. Оно начинается и сейчас, и вся эта валюта поступает частично в золотовалютный резерв Национального Банка», - объяснил Кущ.

Таким образом за счет этой сырьевой зависимости и притока долговых финансовых инструментов наполняются золотовалютные резервы Национального Банка, при том, что вся украинская экономика продолжает падать и происходит процесс деиндустриализации.

«Но наступит эта эра дорогого доллара, нам придется наоборот бороться с падением валютных резервов и, соответственно, мы будем расплачиваться за тот период их роста, который происходит сейчас. Потому что эти золотовалютные резервы превращаются в такое своеобразное сокровище, которое находится в пещере, а на входе в нее сидит дракон в виде Нацбанка. При чем дракон уже настолько разъелся, что вход в пещеру закрыт, вокруг пещеры толпятся люди, бизнесы, но войти в пещеру и воспользоваться сокровищем они не могут, потому что дракон уже закрыл полностью весь вход в эту пещеру», - заявил экономист.

Ранее Politeka сообщала, что Кущ рассказал, что украинский золотовалютный резерв имеет высокий показатель обеспечености.

Он также заявил, что нет смысла увеличивать объемы экспорта в Саудовскую Аравию.



