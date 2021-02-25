Про зростання золотовалютних резервів України та парадокс в українській економіці розповів економіст Олексій Кущ у своєму блозі.

Економіст пояснює, що золотовалютний резерв країни – це сукупність різних валютних активів, серед яких цінні папери, готівкова валюта, золото. У разі девальвації чи кризи золотовалютний резерв підтримує та забезпечує країну, дозволяє їй залишатися на плаву.

«Національний Банк за допомогою золотовалютного резерву проводить інтервенції на міжбанківському валютному ринку, стримуючи падіння гривні», - додає Олексій Кущ.

Також він зазначає, що золотовалютні резерви покривають критичний імпорт, саме тому вони обчислюються в днях імпорту. Зокрема, зараз вони покривають річний імпорт товарів і послуг, що є доволі високим показником забезпеченості золотовалютного резерву.

«Економіка падає вниз, золотовалютні резерви зростають вгору», - так описує Олексій Кущ парадокс української економіки останніх років.

Це можна спостерігати, як зазначає економіст, вже з третього кварталу 2019 року, а в 2020 році ситуація лише загострилася – динаміка ВВП опинилася в негативній зоні. Ситуація із золотовалютними резервами протилежна: зараз вони нараховують приблизно на 8 млрд більше, ніж на початку 2019 року. Цікаво, що подібне рідко трапляється в економіці інших країн, отож, ситуація в Україні практично унікальна.

Нагадуємо, Олексій Кущ розповів, що чекає на долар і євро у 2021 році.

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