Мировой контекст - хаос: новый кризис не обойдет Украину

Об этом в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил футуролог Андрей Длигач.

«Украинский хаос находится в контексте мирового хаоса», - констатирует эксперт. Сейчас экономическая ситуация в мире только обостряется. Андрей Длигач отмечает, что рассчитывает через два месяца в эфире программы обсудить уже причины этой катастрофы в экономическо-финансовой сфере. В то же время он предостерегает, что малой кровью тут не обойтись: финансовый кризис неизбежно влечет политический, структурный и другие кризисы.

«Но Украина, с одной стороны, привыкла к этому хаосу, к необходимости адаптироваться. Мы легче переживаем кризис », - уверяет Длигач. В подтверждение своих слов футуролог приводит в пример эпидемию: Украина справилась с коронавирусом легче, чем Европа.

Причиной такой устойчивости, по мнению Длигача, есть привычка. Так, Украина, пережив уже несколько кризисов за последние 20 лет, привыкла к изменениям в политической и экономической системе, она привыкла адаптироваться к внешним условиям. В противовес такой выносливости нашего государства, для любой европейской страны кризис - это шок и катастрофа.

С другой стороны, привыкнув жить от кризиса к кризису, украинцы привыкли жить в страхе. «Но нам надоело», - заключает эксперт.

Напоминаем, эксперт считает украинскую экономику придатком к передовым странам .