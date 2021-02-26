Негативні наслідки для України від співпраці з МВФ очевидні - державі доводиться жертвувати частиною суверенітету, виконуючи умови, нав'язані ззовні. А які позитивні наслідки?

Про це в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розповідає доктор економічних наук, член Ради Національного Банку України Василь Фурман.

«Українська економіка недоінвестована, і все це чудово розуміють. Ми низькотехнологічна країна. За останні тридцять років ми перетворилися на сировинний придаток передових економік, на превеликий жаль. Колись ми були індустріальною економікою, тепер стали аграрною», - пояснює експерт.

За його словами, питання тут не тільки та не стільки в Міжнародному валютному фонді. Питання в першу чергу в самих українцях і української влади. Чи хочемо ми сьогодні вибудувати українську економіку, чи хочемо ми зробити її сильною, успішною, високотехнологічної? Хочемо. Що для цього потрібно? Потрібні значні фінансові ресурси. А щоб вони сюди прийшли, потрібно провести структурні реформи. Потрібно наблизити до європейського рівня наші системи: правоохоронну, податкову, митну, судову.

«Якщо все це не зробити, в Україні буде те, що є зараз. Інвестори, які вкладають в країну, не впевнені в тому, що їх права захищені, що у них не відберуть бізнес», - зазначає Василь Фурман.

Раніше, як повідомляє Politeka, цей експерт давав прогноз щодо курсу гривні .