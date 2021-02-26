Международный валютный фонд предоставляет свои услуги с условием перестройки экономики. В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» доктор экономических наук, член Совета Национального Банка Украины Василий Фурман объяснил, что получит Украина, если будет выполнять условия МВФ.

«Почему экономики стран, которые окружают Украину по периметру – Польши, Румынии и так далее – за тридцать лет выросли в два-три раза, а в самой Украине уровень экономики – 60 процентов от того, что было в 1990 году? Разве это вопрос к МВФ? Что плохого в том, что МВФ говорит: победите коррупцию, наведите порядок в энергетической сфере», - спрашивает гость.

Эксперт считает, что МВФ предлагает не только Украине программы для улучшения экономики. Такими программами пользуются больше, чем сто стран. Если страна будет иметь сбалансированный бюджет, в котором расходы полностью соответствуют прибыли, то ей удастся построить успешное государство. При бюджетном дефиците надо четко понимать, каким образом он будет покрыт. Международный валютный фонд прежде всего обращает внимание на банковскую систему, которая должна функционировать стабильно. Необходимо, чтобы был независимый банк, который будет соответствовать лучшим мировым стандартам и плавающий валютный курс вместо фиксированного.

Ранее, как сообщает Politeka, этот эксперт давал прогноз относительно курса гривны.