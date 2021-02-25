В Україні проводять політику плаваючого курсу гривні, згідно з яким Національний Банк України не буде фіксувати курс та не прогнозує його.

Про це сказав член Ради Національного Банку України, економіст Василь Фурман в ефірі програми "Що далі" на каналі "Знай24".

“Національний Банк України проводить протягом останніх років політику плаваючого обмінного курсу. Курс визначається ринком і Нацбанк не фіксує курс гривні. І ми дуже часто не прогнозуємо курс гривні. Дуже часто от говорять, що в бюджеті є курс 29,2, тобто, Національний банк буде намагатися, щоб цей курс був таким. Ні, нема таких зобов’язань. На курс гривні, відверто кажучи, впливають дуже багато факторів. Зокрема, це ціни на український експорт. Це плюс для нас, вони зростають або є стабільно високими в усьому світі”, - сказав Василь Фурман.

За його словами, також на курс гривні впливають тенденції на світових фінансових ринках.

“Тобто, чи є попит, наприклад, нерезидентів на українські облігації внутрішньої державної позики. Прогнозовано, в цьому році він буде. Він є. Тобто, в іноземних інвесторів до українських державних цінних паперів і не лише до українських. Тобто, до цінних паперів країн, які розвиваються. Пробуджується попит, він пробудився ще в кінці минулого року і ми сьогодні бачимо, що цілий ряд нерезидентів купують українські ОВДП. Це плюс”, - зазначив Фурман.

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