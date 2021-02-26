Насколько использование тех или иных технологий влияет на размер коммунальных тарифов?

Об этом в программе «Романенко. Беседы» рассказывает глава наблюдательного совета Ассоциации биоэнергетиков Украины, бывший депутат Верховной Рады Владимир Майстришин.

«Потребитель заплатит за любую технологию – или только за ту, которая будет оптимизирована? Вот в чём проблема. Задача власти – следить за тем, чтобы технологии, которые ввозятся в страну, были оптимальными, а вовсе не в том, чтобы сказать: до сих пор вы платили десять гривен, а теперь будете десять евро. Нет, вопрос в том, чтобы дать возможность участникам рынка вкладываться в развитие новых технологий», - говорит эксперт.

По его мнению, должен быть открытый рынок, на котором можно сказать: если есть газовая труба, то дайте мне возможность этой трубой транспортировать биометан. Если накрыть плёнкой мусорную свалку, то к ней можно просто подвести пластиковую трубу и прямо с места проводить биометан. Это открывает широкие возможности для бизнеса – но сейчас у нас вместо открытого бизнеса существует только междусобойчик, для своих.

«Дайте возможность развиваться новому бизнесу», - призывает Майстришин.

Ранее Politeka сообщала об открытии газового рынка в Украине .