Насколько использование тех или иных технологий влияет на размер коммунальных тарифов?
Об этом в программе «Романенко. Беседы» рассказывает глава наблюдательного совета Ассоциации биоэнергетиков Украины, бывший депутат Верховной Рады Владимир Майстришин.
«Потребитель заплатит за любую технологию – или только за ту, которая будет оптимизирована? Вот в чём проблема. Задача власти – следить за тем, чтобы технологии, которые ввозятся в страну, были оптимальными, а вовсе не в том, чтобы сказать: до сих пор вы платили десять гривен, а теперь будете десять евро. Нет, вопрос в том, чтобы дать возможность участникам рынка вкладываться в развитие новых технологий», - говорит эксперт.
По его мнению, должен быть открытый рынок, на котором можно сказать: если есть газовая труба, то дайте мне возможность этой трубой транспортировать биометан. Если накрыть плёнкой мусорную свалку, то к ней можно просто подвести пластиковую трубу и прямо с места проводить биометан. Это открывает широкие возможности для бизнеса – но сейчас у нас вместо открытого бизнеса существует только междусобойчик, для своих.
«Дайте возможность развиваться новому бизнесу», - призывает Майстришин.
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Также рассматривался вопрос о том, нужен ли Украине Нафтогаз.