В "Приватбанке" блокируют карточки украинцев

Как передает Politeka.net, об этом рассказала клиентка на портале "Минфин".



По ее словам, это произошло во время проведения финансовой транзакции.

"Очень хорошо, что банк заботится о своих клиентах и в случае чего предотвращает факт мошенничества. Очень непонятно, когда после того, как ты сам звонишь, чтобы подтвердить транзакцию (с номера, который зарегистрирован и на карточке уже 2 года, если не больше), тебе внезапно блокируют карту и сбрасывают этот же номер с приват 24", - рассказала женщина.

Клиентка отметила, что ей не смогли помочь в техподдержка с первого раза.

"В такой стрессовой ситуации ты пытаешься выяснить, что к чему более развёрнуто, тебе начинают хамить операторы службы поддержки. Настроение, конечно, подпортила та девушка оператор… Ах, да, пришло смс на почту, что не смогли дозвониться. Интересно, как не смогли? Напомню, что после того, как я сама звонила с номера, привязанного к привату, мне блокнули карту. Или не перезванивали, потому что я уже сама им позвонила? В общем, единственный человек, который спокойно все рассказал и объяснил — это Богдан с чата-онлайн. Огромное ему спасибо. Есть в Приватбанке хорошие операторы, но, к сожалению, их очень мало", - подытожила украинка.

Напомним, что деньги украинцев оказались "в плену" Приватбанка, люди паникуют: "Требуется подтверждение...".

Ранее Politeka сообщала, что клиентов ПриватБанка подстерегает опасность в кассах, подробности скандала: "При снятии депозита...".

Портал Politeka писал, что ПриватБанк подловили на махинации с популярной услугой, детали шантажа: "Нужно провести две операции от 100 гривен...".



