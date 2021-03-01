Есть ли смысл Украине начать производить самой «Байрактары», а не покупать за десятки миллионов? Этот вопрос в программе «Романенко. Беседы» прокомментировал последний президент ГП «Антонов» Александр Лось.

«В Украине собираются закупить до десяти штук таких летательных аппаратов, и несколько станций. Сам по себе летательный аппарат, если рассматривать его цену в зависимости от условий поставки и от других факторов, стоит от одного до двух миллионов долларов. Эти суммы известны. Для такого достаточно лёгкого класса машин это тоже внушительная сумма», - отмечает Лось.

По его мнению, есть множество украинских аналогов, которые можно приобрести гораздо дешевле. Турция получает распоряжение от военно-политического руководства, а Украина в большинстве случаев от специалистов и гражданского общества, нежели от правительства.

Эксперт отмечает, что если Украина будет производить свои «Байрактары», то их должно быть не менее двенадцати аппаратов.

Ранее, как сообщает Politeka, Александр Лось рассказывал о разработке украинских беспилотников .