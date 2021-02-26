На створення українського безпілотника знадобиться 7 років, зараз оформлюють юридичний статус.
Про це сказав останній президент ДП “Антонов” Олександр Лось в ефірі “Романенко Бесіди”.
"Йдеться, звичайно ж, про оформлення юридичного статусу. Тобто, потрібна організація, це не може бути ФОП, як ми тут до ефіру жартували. Природно, йдеться про серйозну організацію, серйозні інвестиції", - сказав Олександр Лось.
Він відмітив, що створення безпілотника обійдеться у близько 10 млн доларів за одиницю, що порівняно з літаком.
"Але оскільки йдеться про комплекси, адже потрібні наземні станції, як ми з вами знаємо і вже бачимо, ви згадали, на прикладі Байрактарів, які вже в Україні інсталюються усі ці наземні приймально-передавальні станції управління. Об'єднуються в мережу. Таку ж систему, природно, плануємо розвивати і ми. Але свою, українську", - додав Лось.
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За його словами, це ініціатива приватних осіб, але спільно з державними структурами і підприємствами-постачальниками.
"Я не вважав би його важким. Це не класу "Мисливець". "Мисливець" - це аж надто важкий. І дійсно, вони його планують застосовувати, те, про що я і говорив, в автономному режимі. Тобто, зараз він вчиться літати, але передбачаю, що через 7 років буде дуже небезпечна ударна наступальна сила. Для того, щоб розгорнути проект, до вводу в дію - в ідеалі, так (знадобитися 7 років - ред.). Мені б хотілося, щоб через 7 років ці машини заступили на бойове чергування. З технологічної точки зору у нашому авіаційному світі - це не фантастика", - підкреслив Олександр Лось.
Як повідомляла Politeka, Вовнянко розповів, в скільки обійдеться створення українських безпілотників.
Також Politeka повідомляла, що Бортник відмітив, що за часів СРСР в Україні щодня піднімалося в повітря більше 1000 літаків.