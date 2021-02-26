На створення українського безпілотника знадобиться 7 років, зараз оформлюють юридичний статус.

Про це сказав останній президент ДП “Антонов” Олександр Лось в ефірі “Романенко Бесіди” .

"Йдеться, звичайно ж, про оформлення юридичного статусу. Тобто, потрібна організація, це не може бути ФОП, як ми тут до ефіру жартували. Природно, йдеться про серйозну організацію, серйозні інвестиції", - сказав Олександр Лось.

Він відмітив, що створення безпілотника обійдеться у близько 10 млн доларів за одиницю, що порівняно з літаком.

"Але оскільки йдеться про комплекси, адже потрібні наземні станції, як ми з вами знаємо і вже бачимо, ви згадали, на прикладі Байрактарів, які вже в Україні інсталюються усі ці наземні приймально-передавальні станції управління. Об'єднуються в мережу. Таку ж систему, природно, плануємо розвивати і ми. Але свою, українську", - додав Лось.

За його словами, це ініціатива приватних осіб, але спільно з державними структурами і підприємствами-постачальниками.

"Я не вважав би його важким. Це не класу "Мисливець". "Мисливець" - це аж надто важкий. І дійсно, вони його планують застосовувати, те, про що я і говорив, в автономному режимі. Тобто, зараз він вчиться літати, але передбачаю, що через 7 років буде дуже небезпечна ударна наступальна сила. Для того, щоб розгорнути проект, до вводу в дію - в ідеалі, так (знадобитися 7 років - ред.). Мені б хотілося, щоб через 7 років ці машини заступили на бойове чергування. З технологічної точки зору у нашому авіаційному світі - це не фантастика", - підкреслив Олександр Лось.

Як повідомляла Politeka , Вовнянко розповів, в скільки обійдеться створення українських безпілотників .