Футуролог и доктор экономических наук Андрей Длигач в программе «Романенко. Беседы » объяснил, что надо делать для расцвета украинской экономики.

По его словам, если говорить про IT сферу, то государство находится только на стадии зарождения. Изобретения, которые разработаны в Украине становятся американскими продуктами и их можно найти на американском рынке. Поэтому, когда они снова попадают в Украину, они не украинские, а американские. Такой сценарий происходит с любой сферой. Этим сферам сейчас нелегко.

Длигач говорит, что агро тоже на раннем этапе развития, несмотря на новейшие инновационные агрохолдинги, которые являються первыми для Украины.

Футуролог говорит, что сейчас необязательно делать какие-то открытия. Изобретатель вообще должен быть фигурирующим человеком в стране. Главное сейчас - это создать одинаковые условия.

«Дерегуляция, равные правила игры для олигархов и предпринимателей, превратить страну в дающую ресурсы, а не расходующую ресурсы, дать возможности стартовать бизнесы, причем не только украинцам, стать привлекательными для иностранных студентов и предпринимателей», - подытожил эксперт.

Напомним, как сообщала Politeka , Толкачев отметил, что Украина сможет стать лучше, если поборет инфантильность и начнет работать .