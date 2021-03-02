Экономист Алексей Кущ в своем блоге навел страшную аналогию ситуации с попыткой забрать силовиками здания Института физиологии имени Богомольца, а также рассказал, почему оставит негативный след на национальной экономике.

Он рассказал, что в последние годы не один застройщик посматривал на это уникальное здание в центре Киева на Печерских Липках. Действительно, с точки зрения коммерческой застройки – это один их самых лакомых кусочков, которые еще остались в Киеве

«Атака на институт Богомольца она происходит не первый раз. Были примеры из более отдаленного прошлого, когда-то во времена Второй мировой войны институт Богомольца уже выселяли из здания, которое он занимал. Немецкие оккупанты размещали там управление киевской полиции. Вот такие вот страшные, я бы сказал, аналогии напрашиваются по сравнению с сегодняшним днем», - говорит Кущ.

Он отмечает, что эта очередная атака на украинскую науку бессмысленна еще и потому, что экономика знаний и инновации — это именно те направления, которые станет одним из самых ключевых для выхода из сегодняшнего кризиса.

«В нем победят те страны, которые смогут создать синергию между реальным сектором экономики и научным и образовательным потенциалом страны. То есть побеждать будут те страны, которые будут делать ставку именно на инновацию и экономику страны. Будут побеждать те страны, которые будут инвестировать государственные и частные инвестиции в развитие науки и образования», - заявил Кущ.

Политолог отметил, что сырьевые аграрные страны явно не будут в лидерах в 21 веке. По его словам, вместо того, чтобы инвестировать в науку и систему образования, наше государство фактически уничтожает то, что еще осталось от предыдущих времен, тот научный потенциал, который у нас еще есть и который можно развивать.

Ранее Politeka сообщала, что Кущ рассказал, какой парадокс происходит в украинской экономике.

Он также заявил, что Украина занимает одно из первых мест в мире по кумовскому капитализму.