В своем блоге экономист Алексей Кущ рассказал, что в украинской экономике происходит парадокс, при котором золотовалютные резервы растут при падающей экономике

Он рассказал, что золотовалютный резерв страны - это некий запас валютных активов, например, ценных бумаг, наличной валюты, золота. Они предназначены для обеспечения страны на случай неких кризисных ситуаций и для поддержания национальной валюты в период девальвации.

«Золотовалютные резервы нужны для того, чтобы покрывать критический импорт. Обычно поэтому они и исчисляются в днях импорта. Сейчас наши резервы покрывают примерно годичный импорт товаров и услуг, то есть импорт и товаров и услуг примерно в периоде 180 дней. Это достаточно высокий показатель обеспеченности золотовалютных резервов», - говорит Кущ

Он рассказал, что золотовалютные резервы нужны также для выплаты внешних долгов, и, как правило, Минфин с помощью Национального банка проводит операции по покупке валюты.

Таким образом у нас в стране происходит парадокс, при котором экономика падает вниз, а золотовалютные резервы растут. Кущ рассказал, что за 2019 год он вырос на 4 млрд долларов, а за 2020 год прибавилось еще 4 млрд.

«С одной стороны, это парадокс, с другой стороны, этот парадокс показывает саму суть той экономической модели, которая применяется в Украине», - говорит экономист.