В своем блоге экономист Алексей Кущ рассказал, что в украинской экономике происходит парадокс, при котором золотовалютные резервы растут при падающей экономике
Он рассказал, что золотовалютный резерв страны - это некий запас валютных активов, например, ценных бумаг, наличной валюты, золота. Они предназначены для обеспечения страны на случай неких кризисных ситуаций и для поддержания национальной валюты в период девальвации.
«Золотовалютные резервы нужны для того, чтобы покрывать критический импорт. Обычно поэтому они и исчисляются в днях импорта. Сейчас наши резервы покрывают примерно годичный импорт товаров и услуг, то есть импорт и товаров и услуг примерно в периоде 180 дней. Это достаточно высокий показатель обеспеченности золотовалютных резервов», - говорит Кущ
Он рассказал, что золотовалютные резервы нужны также для выплаты внешних долгов, и, как правило, Минфин с помощью Национального банка проводит операции по покупке валюты.
«В Украине происходит уникальная ситуация, это достаточно редкое явление в других экономиках. У нас, если посмотрим 2019 год и возьмем темпы роста и падения ВВП по кварталу, то мы увидим, что, начиная со третего квартала 2019 года, у нас идет постоянное замедление темпов роста ВВП и 2020 году эта динамика сорвалась в отрицательную зону. То есть ВВП начал падать, а при этом золотовалютные резервы наоборот растут», - отмечает эксперт.
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Таким образом у нас в стране происходит парадокс, при котором экономика падает вниз, а золотовалютные резервы растут. Кущ рассказал, что за 2019 год он вырос на 4 млрд долларов, а за 2020 год прибавилось еще 4 млрд.
«С одной стороны, это парадокс, с другой стороны, этот парадокс показывает саму суть той экономической модели, которая применяется в Украине», - говорит экономист.
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