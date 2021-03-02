Действительно ли поможет программа ипотечного кредитования украинцам? Подробнее об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем новом блоге на YouTube.

По его словам, программа будет компенсировать лишь 7%. Поэтому, это напоминает больше кредитования, чем ипотеку, с которым еще больше проблем для заемщика. Европейские программы ипотек значительно отличаются от той, которую хотят ввести в Украине. Государство может отказаться и не компенсировать процентную ставку, оно компенсирует только ее часть.

«Дело в том, что мы уже проходили подобные схемы, когда государство компенсировало процентную ставку для молодежных семей, так называемое молодежное кредитование, так вот государство, к сожалению, не является третьей стороной по ипотечному договору, оно просто компенсирует заемщику часть процентной ставки, но сам заемщик при этом отвечает перед банком за уплату всех процентов», - рассказал эксперт.

Кущ отмечает, что есть законодательные методы решения вопросов по ипотеке, однако они не прописаны в программе ипотечного кредитования. В бюджетном кодексе не написано о долгосрочных гарантиях и о том, что украинцам гарантируется уплата процентов от государства.

Напомним, ранее Кущ заявил, что мы будем расплачиваться за период роста золотовалютных резервов.

Ранее Politeka сообщала, что Бизяев назвал четыре главных компонента успешного будущего Украины.