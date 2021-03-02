Действительно ли поможет программа ипотечного кредитования украинцам? Подробнее об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем новом блоге на YouTube.
По его словам, программа будет компенсировать лишь 7%. Поэтому, это напоминает больше кредитования, чем ипотеку, с которым еще больше проблем для заемщика. Европейские программы ипотек значительно отличаются от той, которую хотят ввести в Украине. Государство может отказаться и не компенсировать процентную ставку, оно компенсирует только ее часть.
«Дело в том, что мы уже проходили подобные схемы, когда государство компенсировало процентную ставку для молодежных семей, так называемое молодежное кредитование, так вот государство, к сожалению, не является третьей стороной по ипотечному договору, оно просто компенсирует заемщику часть процентной ставки, но сам заемщик при этом отвечает перед банком за уплату всех процентов», - рассказал эксперт.
Кущ отмечает, что есть законодательные методы решения вопросов по ипотеке, однако они не прописаны в программе ипотечного кредитования. В бюджетном кодексе не написано о долгосрочных гарантиях и о том, что украинцам гарантируется уплата процентов от государства.
Напомним, ранее Кущ заявил, что мы будем расплачиваться за период роста золотовалютных резервов.
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