Економіст Олексій Кущ в своєму блозі розповів, чому в Україні ростуть золотовалютні резерви при занепаді в економіці і заявив, що наша країна - це сировинний придаток для західних країн.

Він розповів, що золотовалютні фонди зростають, при тому що ВВП постійно падає. За його словами, це парадокс, який дуже добре показує суть української економічної моделі.

Кущ розповів, що нашу країну перетворили на своєрідний експортний сировинний придаток для країн Заходу. Він зазначив, що навіть під час кризи сировина експортується безпереривно, оскільки такі ресурси світова економіка споживає постійно, на відміну від готових продуктів, наприклад, люди можуть не купувати автомобілі. Україна експортує сировину на зовнішні ринки і чекає постійний приплив валют за рахунок його продажу.

«Крім того ми створили внутрішній механізм залучення боргових ресурсів у вигляді так званої піраміди ОВДП, коли сюди заходить величезна кількість неризидентів, фінансових спекулянтів, яких приваблюють вкрай високі ставки за нашими борговими зобов'язаннями», - каже експерт.

Він зазначив, що Україна продає ОВДП з прибутковістю 12% річних при тому, що в більшості країн Заходу прибутковість державних цінних паперів знаходиться на нулі або становить негативну величину.

«Звісно, 12% для нерезидентів, які у себе вдома заробляють в кращому випадку 1% - це просто космос», - говорить Кущ.

Економіст також розповів про поняття carry trade, при якому зареєстрована за кордоном компанія може залучати фінансування під 1%. Компанія вкладає його в боргові інструменти таких країн, як Україна під більш високий відсоток, у випадку України - 12%, і на цьому заробляє собі велику спекулятивну маржу, яка становить 11%.

«За рахунок припливу цього спекулятивного капіталу також відбулося зміцнення гривні в 2019 році. Воно починається і зараз, і вся ця валюта надходить частково в золотовалютний резерв Національного Банку», - пояснив Кущ.

Таким чином за рахунок цієї сировинної залежності і припливу боргових фінансових інструментів наповнюються золотовалютні резерви Національного Банку, при тому, що вся українська економіка продовжує падати і відбувається процес деіндустріалізації.

«Але настане ця ера дорогого долара, нам доведеться навпаки боротися з падінням валютних резервів і, відповідно, ми будемо розплачуватися за той період їх зростання, який відбувається зараз. Тому що ці золотовалютні резерви перетворюються в такий своєрідний скарб, який знаходиться в печері, а на вході в неї сидить дракон у вигляді Нацбанку. При чому дракон вже настільки роз'ївся, що вхід до печери закритий, навколо печери товпляться люди, бізнеси, але увійти в печеру і скористатися скарбом вони не можуть, тому що дракон вже закрив повністю весь вхід в цю печеру», - заявив економіст.

Раніше Politeka повідомляла, що Кущ розповів, що український золотовалютний резерв має високий показник забезпеченості.

Він також заявив, що немає сенсу збільшувати обсяги експорту до Саудівської Аравії.