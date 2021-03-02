Газотранспортная система Украины - главный козырь государства еще со времен независимости.

На вопрос, насколько обстоятельны эти надежды, отвечает Андрей Длигач, футуролог, доктор экономических наук и генеральный директор Advanter Group, в программе «Романенко. Беседы».

Долгое время Газотранспортная система была ключевой для экономики государства, но ситуация изменилась. «ГТС, собственно, уже нет, о ней можно забыть - и в политическом плане, и в экономическом. Она точно не будет драйвером роста Украины », - убежден Длигач.

Свой комментарий футуролог дает и другим отраслям промышленности Украины. В частности, металлургии, по его мнению, не хватает модернизации, поэтому на нее рассчитывать не приходится.

Полная модернизация экономической системы Украины по подсчетам Длигача обойдется государству не так уж и дорого - примерно 200 млрд долларов. С другой стороны, он отмечает, что это мизер, если вспомнить, сколько потратили соседние государства на модернизацию своей экономики. Например, это касается Польши, которые сейчас вкладывает лишние средства в Африку.

«Но мы не можем привлечь эти деньги. Дефолтная Аргентина привлекает больше, чем Украина. Проблема в том, что наша страна имеет низкий рейтинг, высокие риски», - заключает эксперт.

Напоминаем, футуролог прогнозирует риски для Украины во время нового финансового кризиса.

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