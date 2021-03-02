Компания, которая хочет, чтобы в нее инвестировали больше миллиона долларов, просто не имеет права быть зарегистрированной в Украине

Такое мнение в программе «Субъективно с Яникой Мерило» высказал Петр Чернышов, известный в Украине топ-менеджер, бывший руководитель Carlsberg Ukraine и «Киевстар», основатель бесплатного математического лагеря для детей Kontora Pi, член наблюдательного совета компании «Фармак».

«Потому что в нее никто не инвестирует эти деньги. Где она будет зарегистрирована – Кипр, Делавэр, Эстония – это другое дело. Но это не может быть Украина. Потому что с той системой охраны прав собственности, которая существует в Украине, ты должен быть сумасшедшим капиталистом, чтобы инвестировать серьезные деньги именно в украинское юридическое лицо», - сказал эксперт.

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