Правительство заявило, что произойдет индексация пенсий на 11%. По сообщению властей, повышение пенсии коснется 8 млн пенсионеров, а пенсионные выплаты вырастут на 100-108 гривен. Дефицит пенсионного бюджета составляет 13.2 млрд грн.

По мнению сопредседателя общественной инициативы «Права справа» Дмитрия Снегирева, повышение индексации пенсии является не более чем акция по подъему рейтингов действующей власти, про это он рассказал в программе «Политика наизнанку».

«Сейчас «дыра» в пенсионном бюджете составляет 13.2 миллиарда гривен. Власти заявляют, что произойдет увеличение пенсий, но это только политические лозунги. Нам демонстрируют политическую составляющую, которая не подкреплена экономическими расчетами. Та же ситуация с поднятием минимальной заработной платы», - отметил Снегирев.

По словам эксперта, все проекты власти по наполнению бюджета провалились и брать средства на повышение пенсий или минимальной заработной платы негде.

«Планы по приватизации госимущества, рынка земли и легализации игорного бизнеса почти полностью провалились. И о каких инвестициях идет речь если фактически стоит вопрос продажи украинской земли», - подчеркнул ведущий.

Напомним, Politeka распространяла мнение Снегирева о тарификации, что власть снова дает пустые обещания.

Ранее Politeka опубликовывала мнение Снегирева, что большей части населения придется работать с облгазами.