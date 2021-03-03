Дії уряду щодо тарифікації газу призвели до заморозки питання виділення міжнародної допомоги у розмірі 700 млн доларів. Влада заявляє, що держава може обійтись і без цих коштів.

На думку співголови громадської ініціативи «Права справа» Дмитра Снєгирьова, перспективи значно гірші ніж зазначає влада, про це він заявив у програмі «Политика наизнанку» .

«Уряд обіцяє переглянути ціни на комунальні послуги, але ситуація з тарифами на газ призвела до заморозки питання щодо надання Україні допомоги. Влада зазначає, що у нас є шляхи виходу з ситуації», - підкреслив Снєгирьов.

На думку Снєгирьова, влада дає «порожні» обіцянки і черговий вихід з ситуації це використання власних кошт населення.

Також експерт додав, що окрім проблеми з ціною на газ існує проблема тарифікації електроенергії.

«Раніше ми платили 90 копійок за кіловат, наразі цей та інші пільгові тарифи скасовано. Тепер усі будуть платити 1,60 грн за кіловат», - сказав Снєгирьов.

Ведучий вважає, що ціна на електроенергію може підніматись внаслідок розвитку тенденції використання теплових електростанцій замість атомних.

Нагадаємо, Politeka публікувало повідомлення Котенкової, що прем’єр обіцяв знизити тарифи, але насправді варто чекати їхнього зростання .