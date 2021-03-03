В Украине пенсионеры являются наименее защищенным слоем населения, потому что зарабатывать уже не могут, а пенсия больше не становится. Поэтому исходя из сложившейся ситуации пожилым людям в нашей стране приходиться выживать. Об этом рассказала журналистка Катерина Котенкова в своем блоге на Youtube.

«Кабмин утвердил бюджет пенсионного фонда, который предусматривает рост пенсий в связи с повышением минимальной заработной платы и их индексацию, как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, решение было принято на заседании правительства 17 февраля», - рассказала Котенкова

Министр социальной политики Марина Лазебная предупредила, что если в Украине не введут накопительную пенсию параллельно с действующей, то уже через 30 лет пенсия сократиться в 1,5 раза, причинами недофинансирования солидного уровня пенсий министр считает демографическую ситуацию, теневой рынок труда и трудовую миграцию.

«Да это все понятно, но в корне ведь никто ничего не меняет. Сделайте так, что бы украинцы работали в своей стране, создайте новые рабочие места, сделайте нормальные налоги, поднимайте уровень жизни людей, поднимайте экономику и тогда проблема решится», - сказала эксперт.

К сожалению, наши чиновники, вместо того что бы решать проблемы, ищут причины что бы ничего не менять. Скорее всего, накопительная система пенсий ничего не решит, потому что деньги может съесть инфляция или коррупция. Эксперты отмечают, что накопить на пенсию смогут только те, кому сейчас меньше 30 лет, а люди старше 35 лет будут вынуждены либо откладывать много или накопят копейки.

Напомним ранее, Politeka сообщала о том, что большую часть пенсий проиндексируют.

Так же Котенкова рассказывала, что индексация пенсий коснется 6,9 миллиона украинских пенсионеров.