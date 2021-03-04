Украинцы не поддерживают рост цен на коммунальные услуги. Большинство граждан не сможет платить платежки, поскольку эта сумма не по бюджету. На канале «Знай.ua» журналистка Екатерина Котенкова прокомментировала ситуацию

«Как можно относиться к такому с пониманием? Это как будто пришел в магазин покупать товар по одной цене, а ее завышают и требуют платить. Как к такому будешь относиться с пониманием?», - возмущается ведущая.

По ее словам, притормозили повышение цен на коммунальные услуги в начале 2021, когда стоимость значительно начала расти вверх. Замораживание цен продлится до конца отопительного сезона.

Котенкова говорит, что новый глава правительства смог бы повлиять подорожание и остановить его, если бы он был независимым и никто не имел на него влияние из руководства. Если такого деятеля не найдут, то повышение не избежать. Минэкономики предусматривают: рост газа на 20%, тепла на 16-18%, электроэнергию повысят в 1,5 раза. В следующем году цены также будут расти.

Журналистка сообщает, что украинцы смогут получать десятикратную компенсацию, но только при условии, если платежки пришлют завышены. Так прописано в законе, который депутаты 19 февраля отправили на доработку.

Напомним ранее, Politeka сообщала о том, что большую часть пенсий проиндексируют.

Так же Котенкова рассказывала, что индексация пенсий коснется 6,9 миллиона украинских пенсионеров.