Футуролог Алексей Толкачев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что современные деньги испортились и не соответствуют требованиям будущего

«Деньги должны быть более удобным инструментом расчета, а у нас на данный момент есть перекос. У денег должно быть три функции: мерило ценностей, инструмент обмена и инструмент накопления и сбережения средств. На сегодня деньги превратились преимущественно в инструмент накопления и сбережения средств. Получается, что деньги, как кровь экономики, вместо того, чтоб циркулировать по всем сосудам и работать, застаиваются в определенных органах, где их становится слишком много. Деньги стали идеальным товаром», - говорит эксперт.

Толкачев не согласился с утверждением, что биткоин – это деньги будущего и новая эпоха, потому что он не выполняет основные функции денег.

«Мало кто рассчитывается в биткоинах. По сути, биткоин превратился в инструмент спекуляции очень высоко маржинальный, где можно очень классно выиграть, можно проиграть. Но биткоин – это не валюта, это спекулятивный товар», - констатирует футуролог.

«Мы пока что не рассчитываемся криптовалютой, мы рассчитываемся электронными деньгами, которые привязаны к телефону, банковской карточке, но которые пока что учитываются на электронном счету в банке», - сказал он.

Эксперт объяснил, что такое демередж и как он поможет сделать деньги эффективным инструментом расчетов.

«Возникал вопрос, как опять сделать деньги эффективным инструментом расчетов, чтобы деньги не залеживались под подушкой, в банке, в стеклянной банке. Чтобы они постоянно принимали участие в обороте. И Сильвио Гезелль (немецкий экономист, - ред.) придумал интересную вещь – демередж. Я считаю, за вот этой концепцией будущее. Это когда за пользование деньгами вы должны заплатить определенный процент ежемесячно за обеспечение платежной функции денег.

Таким образом деньги перестают быть товаром, они становятся услугой. А там уже другой вопрос – будет ли эта услуга государственная либо будут частные валюты. Я считаю, что будет полное разнообразие и мы будем свободны выбирать, чем мы хотим рассчитываться: государственные гривны, криптогривны, локальная валюта…», - рассказал Толкачев.

Ранее Politeka сообщала, что экономист и политолог Алексей Кущ дал прогнозы по инвестициям в биткоин.