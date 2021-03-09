В будущем все расчеты будут происходить с помощью электронной валюты.

Так в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил футуролог Алексей Толкачев.

«То, чем является на сегодня деньги, это устаревший рудимент прошлых эпох», - комментирует футуролог. По его мнению, деньги в современном мире не выполняют своих функций.

С одной стороны, Толкачев считает криптовалюту и биткоины будущим, утверждает, что они движутся в правильную сторону, с другой - не называет их вообще деньгами. «Это пародия на деньги и спекулятивный товар. Поэтому отчасти сам биткоин - это тупиковая ветвь развития», - ставит свою оценку футуролог.

Далее он объясняет, что важна именно технология, на которой базируется биткоин - это блокчейн. Толкачев также ставит в пример Китай, который, создав государственную криптовалюту и рейтинговые списки, стал ближе других к будущему.

Футуролог вспоминает, какой долгий путь прошли деньги от банальных камней, монет, клочков бумаги к своей сегодняшней электронной форме. По сути, это совершенно необходимая вещь, ведь для справедливого обмена нужно какое-то мерило. Тем не менее, он считает, что деньги в современном мире уже не могут соответствовать тем запросам, которые им ставит будущее.

Напоминаем, Толкачев считает, что в современном мире деньги стали товаром.

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