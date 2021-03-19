Инвестиции в золото потеряли свою целесообразность: цена на драгоценный металл в течение последних 40 лет поднялась лишь вдвое, а его добыча - довольно сложный процесс.

Такое мнение высказал в программе «Что дальше» на канале «Знай24» Марк Гинзбург, украинско-американский бизнесмен и эксперт по криптовалютам.

Марк Гинзбург признается, что сам является противником инвестиций в золото. Он отмечает, что современный человек ментально не может воспринять биткоин как ненадежный актив, хотя его эмиссия ограничена, а в его основе - математические расчеты. Тем не менее, золото, будучи металлом, который добывать довольно трудно, чьи месторождения размещаются на территории ряда государств, например, Китая или России, довольно надежный актив.

Вспоминает эксперт также и тот факт, что в 1976 году решением Ямайской конференции доллар отвязан от золотого стандарта на официальном уровне. В дальнейшем цена золота постоянно менялась: если еще в 1980 году унция этого металла стоила 670 долларов, то к началу 21 века - 300 долларов. «И вот весь этот период времени, фактически с 1982 года и до 2000 - в течение 18 лет золото только падало, падало, падало», - рассказывает Гинзбург. Тем не менее, ближе к нашему времени его цена выросла: 1800 долларов на сегодня.

Таким образом, эксперт подсчитывает, что цена на драгоценный металл в течение последних 40 лет поднялась лишь вдвое. Для сравнения он объясняет, что цена на другие товары взлетела в десятки раз. Кроме этого, нужно понимать, что банковские записи нельзя назвать надежным платежным средством. Гинзбург акцент на ценности именно физического золота, с другой стороны - оно занимает много пространства, а потому не комфортное для хранения.

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