У програмі «Романенко.Беседы» український філософ і політолог, президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій Єрмолаєв детально розібрав тему консорціуму стосовно підприємств з території СНД.

«Тема консорціуму тісно впиралася у питання, чи буде Україна учасником євроазіатських інтеграційних процесів. Показник ефективності економічних союзів СНД «пробуксував», які Україна ініціювала, але фактично туди не входила. Кучма у 1993 році підписував заяву програмну, але по різним внутрішньополітичним і не тільки економічним причинам, рішення в Україні прийнято не було», - зазначив Єрмолаєв.

На думку політолога, коли почався активний процес впровадження нової та більш глибокої інтеграції, пов’язаної з ідеєю ЄврАзЕс. Де митний союз, а потім і єдиний економічний простір розглядалися, як «різні глибини» інтеграції країн-учасників.

«Частиною інтеграційних процесів було створення нових регіональних промислових зв’язків та формування крупних міжнародних компаній, де головну роль відігравали б державні монополісти», - заявив Єрмолаєв.

За словами гостя програми, Україна у цьому сенсі була б важлива для нового інтеграційного проекту, яким лобіювала Росія, не тільки як ринок чи джерело високотехнологічного виробництва, а ще й як учасник складної континентальної інфраструктури.

«Транспорт енергетичний, залізничний, авіасполучення – все це передбачалося як розвиток єдиної наддержавної інфраструктури, у якому приймали б участь держави, їхні активи та крупні компанії, які вже фактично функціонували на рівні негласних спільних бізнес-підприємств», - підкреслив політолог.

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