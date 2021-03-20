Клиент Приватбанка пожаловался на ненадлежащую реакцию на нападки мошенников

Как передает Politeka.net, свой отзыв украинец оставил на портале "Минфин".

По его словам, лишившись карты, он еще "влез" в кредит.

"У меня украли паспорт, сразу же написал заявление в полицию. Но через неделю на меня оформили кредит в банке. Человек совсем непохожий на меня, человек у которого другая подпись и почерк оформил кредит по моему паспорту. Банк очень долго разбирался с ситуацией, и тем самым испортил мне кредитный рейтинг. С безопасностью в банке большие проблемы", - поделился недовольный клиент.

Представители Приватбанка уже отреагировали на жалобу и пообещали содействовать в решении других вопросов.



"Добрый день! Нам жаль, что вы получили негативный опыт. Видим, что данная ситуация ранее была рассмотрена нашими специалистами в вашу пользу. В случае, если у вас остались нерешенные вопросы с банком - напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения. Будем рады помочь", - говорится в обращении банка.



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