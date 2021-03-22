Политтехнолог Максим Карижский в программе «Романенко. Беседы» рассказал, как Украина стала независимой.
«Диссиденты взяли и присвоили себе достижение украинской независимости. Хотя вообще-то нифига оно им не принадлежало. Все, кто считал себя диссидентами, кто в Советском Союзе боролся за Украину, взяли и приписали себе этот успех. Но на самом деле, конечно, украинская независимость и независимость Украины в тех границах, в которых она оказалась независимой, это был результат деятельности Советского Союза и Соединенных Штатов Америки», - говорит эксперт.
Он подчеркнул, что тогда элитой были коммунисты, которые заполнили высшие и средние позиции в органах государственной и законодательной власти.
«Это были люди, воспитанные в Советском Союзе, и благодаря им сейчас до сих пор, я убежден, Украина мало чем отличается от Украинской Советской Социалистической Республики. Если мы посмотрим на все, что происходит у нас, то мы поймем, что вся экономическая жизнь была и продолжает вертеться вокруг советского наследия», - резюмировал Карижский.
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