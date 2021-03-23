Приватбанк стал массово блокировать денежные переводы

Клиенты банка пострадали из-за вступлением в силу новых требований финмониторинга. Теперь переводы на корпоративные карты ограничены лимитом в 30 тыс. грн в месяц. Это в первую очередь ударило по благотворительным фондам, пожертвования на которые не дошли до получателей, пишет UBR.ua.

Приватбанк отклоняет платежи на карту "Ключ к счету", которая позволяет предприятию проводить любые расчеты: оплачивать покупки за границей и в интернете.

Действительно указанные ограничения введены на оснований требований финмониторинга, поскольку по операциям P2P на карты "Ключ к счету" нет возможности контролировать корректность назначения платежа.

По требованиям НБУ по платежам в пользу субъекта предпринимательской деятельности обязательно в назначении платежа указывать, за что платеж, от кого, на основании чего, с НБУ или без", – объяснил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

При этом в госбанке подчеркивают, что ограничение касается исключительно переводов на корпоративные карты и никак не отражается на перечислениях на карты физлиц.

Важно знать, что лимит попадают только суммы на перевод средств, а оплаты, связанные с хозяйственной деятельностью предприятия – за товар или услугу – можно совершать без ограничений. Главное, указать все правильно при формировании платежного поручения.

"При создании платежей за товар или услугу (а не перевода личных средств) в сети Приватбанка (Приват24, ТСО, касса) при указании карты "Ключ к счету" или корпоративной карты клиент автоматически переадресуется на пополнение счета, где корректно будут указаны реквизиты счета, к которому открыта карта и т.д. Такие платежи не учитываются в ограничениях 30 тыс. грн", – объяснил представитель Приватбанка.

Проблема перечисления средств на благотворительную организацию решается примерно таким же образом. При подготовке платежки, подчеркивают эксперты, необходимо в назначении платежа указать "благотворительный взнос".

Ранее в Приватбанке предупреждали, что в связи с новыми правилами пополнения бизнес-карт ("Ключ к счету" и корпоративных карт) и текущих счетов, при создании платежей через "Приват24 для бизнеса" или терминалы самообслуживания плательщик будет переадресован на пополнение счета получателя с автоматической подстановкой всех обязательных реквизитов получателя.

При создании платежей из других банков на пополнение бизнес-карт на сумму более 30 тыс. грн в месяц – ПриватБанк не сможет принять такой платеж с рекомендацией использовать для пополнения IBAN-номера текущих счетов клиентов, так как при их пополнении обязательным является указание реквизитов плательщика.

Напомним, мошенники оставляют клиентов Приватбанка без денег и загоняют в кредиты, в банке отреагировали: «Пожалуйста, напишите...»

Как сообщала Politeka, ПриватБанк закрывает отделения в Украине, люди боятся за свои деньги: "У большинства..."

Также Politeka писала про новое ужесточение для украинцев, что происходит: «Блокируют переводы даже на 150 гривен»