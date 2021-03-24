Тему коррупции на УЖД подняли в программе «Чаплыга. Без вопросов» ее гость, Александр Скиба, председатель Свободного профсоюза железнодорожников Украины Дарницкого локомотивного депо, и ведущий, политолог Михаил Чаплыга

Скиба рассказывает, что коррупция на УЖД прежде всего касается ремонтных работ. Так, соответствующие учреждения, ремонтируя сломанные вагоны и локомотивы, проводят определенные махинации: покупают автозапчасти б/у, формируют тендерные рамки, меняют стоимость и разницу забирают себе в карман.

Он считает борьбу с коррупцией на УЖД вполне возможной, если серьезно заняться этим делом. А это в свою очередь приведет к увеличению доходов предприятий. Идя этим путем, объясняет Скиба, можно наконец начать конкурировать с другими видами транспорта, в частности с авто.

Напоминаем, Скиба рассказал об актуальном состоянии УЖД.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга сравнил Украину с огромным заводом, который когда-то хорошо работал.