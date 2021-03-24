Сергей Фурса, финансист, экономист, инвестиционный банкир и менеджер по продажам в инвестиционной компании Dragon Capital, обосновал в программе «Субъективно с Яникой Мерило» важность судебной реформы для украинской экономики. В частности, ее проведения обеспечит защиту инвесторов на украинском рынке.

На вопрос, почему Украина не может гарантировать защиту тех людей, которые выходят на ее рынок со своими средствами, Фурса отвечает однозначно - недостатки судебной системы и коррупция. Он попутно вспоминает суверенную демократию Российской Федерации, которая предотвращает любые протесты со стороны своих граждан. «В Украине отстаивают суверенитет, когда речь идет о судебной реформе и борьбе с коррупцией», - отмечает экономист.

Соответственно, проведение судебной реформы осложнит проведение коррупционных схем в государстве. Кроме того, как он говорит, присутствие Западного мира тоже создает определенные трудности в этом плане.

«Возьмем сто современных украинских судей. Девяносто из них очень плохие, десять - нормальные, но живут, как живут», - даже Фурса условные данные. Чтобы достичь качественно нового уровня 100% судов, нужна реформа, но, если же поднять вопрос, то сами суды на это не дадут своего согласия. Но необходимость изменений в судебной системе Украины очевидна, тем не менее, самостоятельно она их провести не может.

Напоминаем, Фурса рассказал, почему Украине так необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом.

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