Российский политик-оппозиционер, бизнесмен и экономист, Дмитрий Некрасов, объяснил в программе «Романенко. Беседы» , какие сигналы будут свидетельствовать о начале колебаний в экономике Российской Федерации.

«Пандемия затронула экономику не в лучшую сторону», - отмечает прежде всего гость программы. Но Некрасов добавляет, что затронула она каждыого по-разному. Так, государства с высоким уровнем экономического развития понесли больше потерь и убытков, чем, как он говорит, более «архаичные» экономики, в которых меньше ставка идет на сферу обслуживания. К последним относятся, в частности, Украина и Россия.

Финансы государства - это запас прочности. Экономист прогнозирует, при каком раскладе событий экономика Российской Федерации может сильно пострадать из-за кризиса. По его мнению, есть два таких риски: инфляция, отсутствие средств на оплату импортируемых товаров и на заработную плату охранным структурам, полисменам.

Если же взглянуть на современную ситуацию в мире, то видим следующее. «Это покажется странным, но за 2020 год международные резервы снова выросли, то есть внешний долг РФ снова снизился», - сообщает Некрасов. Кроме того, он отмечает рост инвестиционной позиции государства. Динамика же показывает спад резервов и ускорение закрытия долга на первом этапе, а на втором - наоборот, замедление долговой оплаты и рост резервов.

Напоминаем, Некрасов объяснил механизм инфляции, актуальный для стран СНГ .