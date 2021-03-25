В п рограмме «Романенко. Беседы » общественный деятель, кандидат политичнеских наук, аналитик и публицист Виктор Андрусив рассказал о зависимости Украины от международной помощи и о последствиях имитации выполнение условий МВФ.

«Слабые страны становятся очень зависимыми от международной помощи, так как мы. МВФ сказал – МВФ не сказал, и у нас уже паники и истерики. Проблема истории в том, что слабая страна не просто не в состоянии выполнять то, что она хочет – она ​​не может выполнять то, что хочет МВФ», - отметил Андросов.

По мнению эксперта, страна, которая постоянно хочет помощь, начинает «имитировать» изменения и улучшения. Например, от страны требуется внутренняя борьба с коррупцией, и она только имитирует принятие «стратегий» и т.д.

«Эта имитация просто становится следствием необходимости получать эту международную помощь. Если страна не будет зависеть от международной помощи или эта помощь не будет зависеть от этих имитаций, то тогда все начнет происходить иначе», - подчеркнул Андрусив.

По словам гостя программы, Украина не может заимствовать зарубежный опыт, его можно начать заимствовать только полностью осознав свои проблемы. По его мнению, у нас совсем другая культура отношений в семье, доходы у людей, большая разница между центрами и регионами.

Напомним, Politeka публиковала заявление Табаха, что Трамп был более жестким с Путиным, чем Байден.