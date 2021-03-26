Переведут ли месячный тариф на газ принудительно на годовой и что он вообще предполагает?

На этот вопрос ответил Валентин Землянский, эксперт по вопросам энергетики, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, в программе «Что дальше» на канале «Знай24» .

Эксперт объясняет, что переход на летний тариф произойдет автоматически. «Это европейская практика, никто от нее отказываться не будет», - отмечает он. Тем не менее, за гражданами остается право выбора относительно дальнейших изменений газовых тарифов - месячные, квартальные и годовые.

То есть принудительно оставаться на годовом не придется, обращает внимание Землянский, только если потребителям он подходит, но всегда можно будет купить газ по более низкой цене. Тем более, люди обычно имеют приблизительное представление о количестве газа, которое им необходимо в тот или иной сезон.

Как работает летний тариф, эксперт также объяснил. В частности, здесь действует система постоплаты: газ оплачивается в следующем месяце после его использования. Конечно, предоплата дает свои привилегии в виде более низкой цены.

«Поэтому давайте подождем - до мая обещают это все показать», - заканчивает Землянский.

Напоминаем, Землянский заявил, что Украине давно уже стоит уйти от советской системы учета газа .