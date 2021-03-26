Доходы и тарифы должны быть на одном уровне. Такую задачу поставил Кабмину Валентин Землянский, эксперт по вопросам энергетики, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, в программе «Что дальше» на канале «Знай24».

Гость программы рассказывает о навязанной обществу идеологии по поводу того, что рыночное не может быть дорогим, подъемным. Но речь идет о цене. В Украине сложилась ситуация, что правительству не удается поднять уровень дохода граждан до уровня тарифов. «Значит, правительство должно что-то делать с уровнем тарифов, менять правила на рынках», - считает Землянский.

Он приводит данные, что 40% заработной платы украинцев идет на оплату коммунальных услуг. И это, отмечает эксперт, косвенный налог, ведь буквально взять деньги государство не может, например, из теневого сектора. «Оно вытаскивает у вас через НДС, через тарифы, когда вы эти деньги тратите где-то внутри. Вы вынуждены, вас принуждают оплачивать коммунальные услуги.», - объясняет он.

Тем не менее, долг Украины при таком раскладе не уменьшается. Например, в конце января этого года его сумма составляла 81 миллиард, а это, акцентирует он, можно считать антирекордом, это худший результат на протяжении всего времени независимости.

«Модель рынка, которая сформирована, как газового, так и энергетического, предусматривает нарастание долгов», - объясняет Землянский и добавляет, что она носит спекулятивный и социоцентрический характер. Вместо интересов потребителя идет ориентация на финансово-промышленные группы или государство. Иначе косвенное налогообложение общества не объяснить.

В то же время заявления об определенных стратегиях и перспективах в плане энергетики, считает эксперт из этой отрасли, не соответствуют действительности. Ведь в таком случае начинать стоит было бы не конкретно с развития энергетической отрасли, а со всей промышленности Украины в целом. Но речь не об этом, значит, и перспектив развития энергетики Землянский не видит.

Напоминаем, Некрасов объяснил механизм инфляции, актуальный для стран СНГ.

Ранее Politeka сообщала о том, что Фурса обосновал целесообразность приватизации государственных компаний.