Можно ли решить в Украине проблему задолженностей за коммунальные платежи? На этот вопрос в программе «Что дальше» на канале «Знай24» ответил Валентин Землянский, эксперт по вопросам энергетики, а также добавил, что далеко не все граждане могут их оплатить, для этого государству необходимо улучшить их экономические условия.

В Азербайджане, рассказывает эксперт, с проблемой задолженностей за коммунальные платежи справились так: ввели систему карточек за коммунальные услуги, то есть человек может использовать столько газа, сколько он оплатил. Тем не менее, эта схема не пригодна для украинской ситуации, убежден Землянский.

«Если бы, условно говоря, мы создали экономические условия... С такой постановкой вопроса я согласен», - говорит он о введении карточек. Но нужно объективно оценивать масштабы задолженности за коммунальные платежи в Украине. Успешный переход на карточки, по словам Землянского, предусматривает, что 95% населения абсолютно способны оплатить коммунальные услуги. Но реальная ситуация в государстве противоположная: способных лишь до 40%. «А все остальные просто не платят и потом платят уже после отопительного сезона, то есть, выравнивают...», - рассказывает эксперт.

Политика государства в этом плане имеет антисоциальный характер, ведь, если бы власть действовала в интересах украинцев, то модель коммунальных услуг была бы другая, не олигархическо-монополистическая.

Напоминаем, Андрусив рассказал о зависимости Украины от международной помощи.

Ранее Politeka сообщала о том, что эксперт по вопросам энергетики не видит перспектив развития этой отрасли в Украине.