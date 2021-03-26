Доходи та тарифи повинні бути на одному рівні. Таке завдання поставив Кабміну Валентин Землянський, експерт з питань енергетики, директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України, у програмі «Що далі» на каналі «Знай24».

Гість програми розповідає про нав’язану суспільству ідеологію щодо того, що ринкове не може бути дорогим, підйомним. Але йдеться про ціну. В Україні склалася ситуація, що уряду не вдається підняти рівень прибутку громадян до рівня тарифів. «Значить, уряд повинен щось робити з рівнем тарифів, змінювати правила на ринках», - вважає Землянський.

Він наводить дані, що 40% заробітної плати українців йде на оплату комунальних послуг. І це, зазначає експерт, непрямий податок, адже буквально взяти гроші країна не може, наприклад, з тіньового сектора. «Вона витягує у вас через ПДВ, через тарифи, коли ви ці гроші витрачаєте десь всередині. Ви змушені, вас примушують оплачувати комунальні послуги», - пояснює він.

Тим не менш, борг України за такого розкладу не зменшується. Наприклад, наприкінці січня цього року його сума становила 81 мільярд, а це, акцентує він, можна вважати антирекордом, це найгірший результат протягом усього часу незалежності.

«Модель ринку, яка сформована, як газового, так і енергетичного, передбачає наростання боргів», - пояснює Землянський і додає, що вона має спекулятивний та соціоцентричний характер. Замість інтересів споживача йде орієнтація на фінансово-промислові групи чи державу. Інакше непряме оподаткування суспільства не пояснити.

Водночас заяви про певні стратегії та перспективи у плані енергетики, вважає експерт з цієї галузі, не відповідають дійсності. Адже в такому разі починати було би варто не конкретно з розвитку енергетичної галузі, а з усієї промисловості України загалом. Але йдеться не про це, отже, і перспектив розвитку енергетики Землянський не бачить.

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