В программе «С убъективно с Яника Мерило» ведущая Яника Мерило поинтересовалась мнением министра инфраструктуры Владислава Криклия по поводу развития дорожной инфраструктуры.

«Еще три года и все дороги государственного значения и трассы будут европейского качества. Все эти вещи воплощаются. Что касается местной сети – там надо более активно работать руководителям городов с инвестиционными инструментами, источниками. Мы периодически помогаем, несмотря на то, что это не совсем наш профиль. Но мне совершенно не в нагрузку, когда обращаются к нам по общественному транспорту. Еще помогаем по дорогам, и они могут под свои местные гарантии брать заимствования, чтобы больше строить», - отметил Криклий.

По мнению министра, это точно правильные шаги, если город стремится получить больше инвестиций для развития сферы туризма, достопримечательностей и для общего благополучия города. Мы имеем яркий пример – город Мариуполь, где действительно появились инвестиционные источники, очень правильно этими средствами распоряжаются и город развивается, даже несмотря на то, что он прифронтовой.

«Над платными дорогами мы тоже работаем. Но начнем с первого этапа, когда государство берет обязательства на себя на 15-20 лет. Инвестор строит, ремонтирует, содержит и за это получает постепенно в течение 15-20 лет деньги, чтобы «отбивать» свои инвестиции. Другой этап – это будут классические платные дороги. Над этим мы работаем и у нас уже есть предварительные расчеты, которые мы сделали. Вскоре будет обсуждение, где мы будем предлагать варианты, как это воплотить», - сказал Криклий.

Напомним, Politeka сообщала, что Фурса назвал недостатки налога на выведенный капитал .