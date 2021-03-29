Ведущая программы «Субъективно с Яникой Мерило» поставила министру инфраструктуры Украины и эксперту по вопросам внедрения информационных технологий, Владиславу Криклию, несколько вопросов: можно ли будет при наличии платных дорог пользоваться параллельно и бесплатными, пусть это и займет больше времени, но сохранит средства?

Владислав Криклий утверждает, что параллельные бесплатные дороги будут. Мол, по этому поводу можно не беспокоиться, ведь это мировая практика, от которой в Украине не собираются отказываться. «Пусть это будет дольше и не так удобно, но альтернатива будет», - констатирует он.

Министр объясняет, что WIM представляет собой один из фрагментов интеллектуальной системы транспорта. Эксперт рассказывает, что занимался внедрением камер, фиксирующих скорость автомобилей автоматически, еще не будучи министром. 2010 года чувствовалась определенная неуверенность в этой идее, учитывая предыдущие провалы, но уже в прошлом году эта инновация наконец получила свое должное распространение и вполне эффективно действует сейчас.

«И дело не в штрафах, которые наполняют бюджет, а в том, что число нарушений правил дорожного движения снизилось в пять раз», - отмечает Криклий.

Напоминаем, Землянский рассказал, что предусматривает перевод на новый годовой тариф на газ.

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