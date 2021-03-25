У програмі «Романенко.Беседы» російський політик-опозиціонер, бізнесмен і економіст Дмитро Некрасов пояснив споживчі принципи і алгоритми.

«Ось такий приклад: в Туреччині або в Україні кількість машин на душу населення відносно невелике. Так, в Україні зараз воно виросло. Але у порівнянні з Америкою, де майже у кожній родині машина (там майже 800 машин на 1000 жителів), кількість не велика. Якщо хтось із верхнього середнього класу у бідній країні купує машину, значить, її хтось не купує з нижнього середнього класу. Все одно на цю машину потрібно зробити і витратити якісь ресурси. А якщо ж ми «вскручуємо» ціну на квартиру з видом на «Сентрал-парк», то реальні ресурси при цьому не витрачаються, а просто росте ціна», - зазначив Некрасов.

На думку експерта, значна частина приросту доходів припадає на верхній відсоток, тобто більша частина зростання доходів припадає на верхівку суспільства. Люди, які входять у цей відсоток, з матеріальної точки зору споживання, вже все мають.

«Тому, велика частина, якщо вони нарощують споживчі витрати, то далі вони можуть нарощувати тільки в «пір'я», тобто:«тільки у цього майстра буду обслуговуватися», «тільки в цей ресторан буду ходити» і т.д.», - підкреслив економіст.

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