В программе «Суть событий» для канала Знай.ua журналистка Екатерина Котенкова сообщила о расчетах Министерства социальной политики Украины и заявила, что современное пенсионное обеспечение ставит украинцев в ситуацию выживания и нищенства.

Журналистка сообщает последние новости, связанные с увеличением и выплатами пенсий. Так, если сейчас минимальный размер пенсии составляет 1769 гривен, то уже с 1 июля будут изменения. Причиной июльских надбавок является повышение прожиточного минимума. Сумма минимальной пенсии поднимется до 1854 гривен, а максимальной - до 18540 гривен. В общем надбавка всего лишь 84 гривен. Кроме этого, 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый год будут начисляться за сверхнормативный стаж.

Тем не менее, по подсчетам Котенковой на самом деле в Украине прожиточный минимум намного выше, и даже с надбавками пенсии ему не отвечают. Хотя, напоминает она, закон предусматривает именно такое соответствие.

Чтобы не быть голословной, журналистка приводит данные Министерства социальной политики Украины: «реальный прожиточный минимум для пенсионера составляет 3170 грн». Одновременно с этой суммы на продукты питания идет как минимум 1479 гривен. То есть, с имеющейся минимальной пенсии в 1769 гривен почти вся ее сумма идет на продукты.

Любые обвинения в том, что человек пенсионного возраста может экономить на интернете, на телефонной связи, на одежде и некоторых элитных продуктах, Котенкова отклоняет. Ведь прежде всего речь идет о возможности оплатить счет за коммунальные услуги, о покупке медикаментов. Вряд ли все это можно сделать на сумму, которая не дотягивает даже 2 тысяч гривен. Как метко выражается журналистка, для пенсионеров эпоха бедности сменилась нищенством. «И это уже не жизнь, а выживание», - добавляет она.

Напоминаем, Котенкова рассказала о надбавке для работающих пенсионеров и для тех, кто старше 75 .