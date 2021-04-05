Передовые технологии в Китае связанные с 5G, передача и обмен информацией создали технологический конфликт со стороны западных стран. Наряду с этим идет активное развитие Индии, и назревающий конфликт с Китаем выглядит куда более опасным, чем конфликт Китая и США. Об этом рассказал китаевед Дмитрий Ефремов в программе «Романенко беседы» на Youtube.

«В основе этого 5G лежат новые интернет-протоколы, на основании которых будет производиться обмен этими данными. Кто первый займет это место, тот и будет вводить стандарты, технологические нормы, контролировать не содержание и контент, а скорость перемещения трафика. Если такое произойдет, то компании по обслуживанию конечно же будут связаны с Китаем», - рассказал китаевед.

Ефремов объяснил, что скорее всего произойдет перераспределение сфер влияния Китая в мировой экономической системе. Через торговлю это уже реализовывается, теперь подтягиваются другие сферы: логистика, информационно-телекоммуникационные технологии.

Ведущий затронул важную тему про обострение отношений Китая и Индии. Если США или Индия, либо другие страны заинтересованные в разрыве коммуникаций Китая с внешним миром, то они понимают, что в принципе эта коммуникация может переключиться на сухопутный коридор и тогда уже стоимость издержек становится не такой критичной.

«Стоит отметить, что Китай это четко понимает и диверсифицирует этот путь, который пролегает не только из Китая в Европу, а и в Индийский океан, в котором доставка осуществляется через территорию Пакистана, один из коридоров идет в Бирму и еще один идет в Индокитай», - сказал китаевед.

Ефремов рассказал, что к морской инициативе Китай привлекает страны Южной Америки. Это пример того, с какой повесткой Китай выходит на международную арену и пытается переустроить глобализацию так, чтобы в центре этих процессов находился именно он.

«Экономическая мощь для Китая очень важна, потому что внутри страны на нее опирается легитимность существующей модели управления Китая. Рост доходов населения делает легитимным бессменное пребывание у власти представителей коммунистической партии Китая», - резюмировал китаевед.

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