Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, член Наблюдательного совета Украинского Совета Бизнеса Григол Катамадзе назвал основные задачи Бюро экономической безопасности.

Об этом он рассказал во время выступления на форуме «Украина 30».

«Я сейчас хочу воспользоваться такой возможностью и зачитать несколько вещей из этого закона о Бюро экономической безопасности, задачи Бюро. Потому что в зале присутствует бизнес и нас слышит бизнес сегодня. Последние 29 лет украинский бизнес на своей шкуре – простите за это слово – почувствовал, что такое давление на бизнес», - заявил Катамадзе.

По его словам, основными задачами единого органа по расследованию экономических преступлений будет:

выявление зон рисков сферы экономики с помощью анализа структурированных и не структурированных данных;

оценка рисков и угроз экономической безопасности страны;

наработка способов их минимизации и устранения;

предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок создания схем противодействия деятельности в сфере экономики.

Он отметил, что это лишь часть задач, которые будут на БЭБ.

Ранее Politeka сообщала, что Катамадзе рассказал, от чего зависит эффективность работы Бюро экономической безопасности.

Также Politeka сообщала, что Фурса назвал недостатки налога на выведенный капитал.



