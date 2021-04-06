Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, член Наблюдательного совета Украинского Совета Бизнеса Григол Катамадзе назвал основные задачи Бюро экономической безопасности.
Об этом он рассказал во время выступления на форуме «Украина 30».
«Я сейчас хочу воспользоваться такой возможностью и зачитать несколько вещей из этого закона о Бюро экономической безопасности, задачи Бюро. Потому что в зале присутствует бизнес и нас слышит бизнес сегодня. Последние 29 лет украинский бизнес на своей шкуре – простите за это слово – почувствовал, что такое давление на бизнес», - заявил Катамадзе.
По его словам, основными задачами единого органа по расследованию экономических преступлений будет:
- выявление зон рисков сферы экономики с помощью анализа структурированных и не структурированных данных;
- оценка рисков и угроз экономической безопасности страны;
- наработка способов их минимизации и устранения;
- предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок создания схем противодействия деятельности в сфере экономики.
Он отметил, что это лишь часть задач, которые будут на БЭБ.
Недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби..."
Размалеванная Оля Полякова переборщила с увеличением губ и не только: "Без фильтров..."
Общенациональный локдаун: Степанов выступил с заявлением, "Будем просить граждан..."
Перенесшего инсульт дядю Жору настигло новое несчастье, появились подробности: «Просто в шоке...»
Раскрепощенная Кароль в платье с бесстыжим декольте забыла прикрыть главное: "Ну чего стесняться"
Ранее Politeka сообщала, что Катамадзе рассказал, от чего зависит эффективность работы Бюро экономической безопасности.
Также Politeka сообщала, что Фурса назвал недостатки налога на выведенный капитал.