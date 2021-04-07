Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, член Наблюдательного совета Украинского Совета Бизнеса Григол Катамадзе продемонстрировал, как должна работать модель борьбы с налоговыми преступлениями.

Об этом он рассказал во ходе выступления на форуме «Украина 30».

Катамадзе подчеркнул, что действующая система реагирует на правонарушения, которые уже произошли.

«Это парадигма советского времени. Мы всегда говорим о новой модели раскрытия экономических преступлений. Новая модель – это для нас новая модель. А в странах Европы и в Соединенных Штатах она уже опробована много лет», - говорит президент Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Он отметил, что формирование процесса досудебного расследования должно базироваться на основе так называемой ILP-модели.

«Это Intelligence Led Policing – то есть руководствоваться разведывательной аналитикой. И я хочу продемонстрировать новую модель, как должна работать модель борьбы с налоговыми преступлениями», - сказал Катамадзе.

Ранее Politeka сообщала, что Катамадзе рассказал, от чего зависит эффективность работы Бюро экономической безопасности.

Также Politeka сообщала, что Катамадзе рассказал, как Бюро экономической безопасности повлияет на бизнес.



