Президент Асоціації платників податків України, член Наглядової ради Української Ради Бізнесу Грігол Катамадзе назвав основні завдання Бюро економічної безпеки.
Про це він розповів під час виступу на форумі «Україна 30».
«Я зараз хочу скористатися такою можливістю і зачитати кілька речей з цього закону про Бюро економічної безпеки, які завдання Бюро. Тому що у залі присутній бізнес і нас чує бізнес сьогодні. Останні 29 років український бізнес на своїй шкірі – пробачте за це слово – відчув, що таке тиск на бізнес», - заявив Катамадзе.
За його словами, основними завданнями єдиного органу з розслідування економічних злочинів буде:
-
виявлення зон ризиків сфери економіки за допомогою аналізу структурованих і не структурованих даних;Популярні новини зараз
Недитяче захоплення сина Пугачової і Галкіна викликало ажіотаж, відео вже в мережі: "у такому віці, таке хобі..."
"Командування приносить співчуття": Україна зазнала великих втрат на Донбасі
Нова біда у переможця "Голосу країни" Сасанчина, в якому він стані після госпіталізації: "Подивіться..."
Трагічно загинув знаменитий співак, учасник культового талант-шоу: "Він потрапив у…"
Розкрито таємницю раптової смерті актриси-красуні, їй було всього 29 років: "Гостювала у батьків..."
-
оцінка ризиків і загроз економічної безпеки країни;
-
напрацювання способів їх мінімізації і усунення;
-
надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протидії діяльності в сфері економіки.
Він зазначив, що це лише частина завдань, які будуть на БЕБ.
Раніше Politeka повідомляла, що Катамадзе розповів, від чого залежить ефективність роботи Бюро економічної безпеки.
Також Politeka повідомляла, що Фурса назвав недоліки податку на виведений капітал.