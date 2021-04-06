Президент Асоціації платників податків України, член Наглядової ради Української Ради Бізнесу Грігол Катамадзе назвав основні завдання Бюро економічної безпеки.

Про це він розповів під час виступу на форумі «Україна 30».

«Я зараз хочу скористатися такою можливістю і зачитати кілька речей з цього закону про Бюро економічної безпеки, які завдання Бюро. Тому що у залі присутній бізнес і нас чує бізнес сьогодні. Останні 29 років український бізнес на своїй шкірі – пробачте за це слово – відчув, що таке тиск на бізнес», - заявив Катамадзе.

За його словами, основними завданнями єдиного органу з розслідування економічних злочинів буде:

Він зазначив, що це лише частина завдань, які будуть на БЕБ.

Раніше Politeka повідомляла, що Катамадзе розповів, від чого залежить ефективність роботи Бюро економічної безпеки.

Також Politeka повідомляла, що Фурса назвав недоліки податку на виведений капітал.



