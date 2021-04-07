Сейчас в Украине IT-cфера находится в состоянии активного развития. Каждый год в Украину вкладывается много иностранных средств для создания IT-компаний.

Украинский политолог-международник и руководитель фонда «Відродження» Александр Сушко в программе Яники Мерило «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал о перспективах IT в Украине.

«IT это тот сектор бизнеса, который возникает на практически чистой платформе, он не вмешивается в сферу интересов старых олигархических и старых административных элит, поэтому ему легче расти. Именно такие вещи перспективны, там, где новые отрасли возникают практически с нуля, на новых площадках. Там уже не нужна приватизация и речь не идет о бизнес-стратегии постсоветского типа», - отметил Сушко.

По мнению политолога, в IT-сфере бизнес работает в связи с местными общинами. Там существует «экосистема» взаимодействия между предпринимателями и гражданами, а именно обратная связь. В Украине эта сфера имеет тенденцию развиваться.

«Понятно, что здесь есть определенные волны роста. Кто-то приходит в упадок, а кто-то растет – это естественно. Очень важно видеть жизнеспособные примеры и помогать им», - подчеркнул Сушко.

По словам эксперта, IT-сфера достаточно прогрессирующая в Украине и не поддается влиянию власти и олигархических сил. IT-сфера возникла буквально из ничего и несет в себе совсем другое, сравнимо со старыми тенденциями в бизнесе. На данный момент в Украине эта сфера достаточно бурно развивается.

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