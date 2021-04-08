Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о новом проекте постановления, регулирующего годовой газовый тариф на поставку газа для населения, и объяснила, каких изменений ждать украинцам.

«Требование вернуть рыночные цены на газ правительство фактически уже выполнило. С 1 апреля отменили ограничение верхних граничных цен на топливо на уровне 6,99 грн за кубометр, которое Кабмин ввел с февраля до конца марта. Поэтому цены на газ снова перестали ограничиваться. Правда, большинство газсбытов, представив свои тарифные планы для населения на апрель, установили тариф на уровне 6,99 грн или немного ниже. Есть и те, кто просит за газ чуть дороже, но в среднем цена оказалась ниже граничной. Поэтому никакого социального напряжения отмена ограничения не вызовет», - рассказала Котенкова.

Она отметила, что в ближайшие месяцы газовые котировки на европейских биржах традиционно должны немного снизиться, а значит, и у нас тарифы хоть немного, но уменьшатся. Плюс ко всему становится теплее и снижаются объемы потребления. казалось бы, раз так можно было бы закрыть этот вопрос до осени, установив сейчас рыночные цены, а в начале отопительного сезона ввести новое ограничение тарифов. Но, по словам журналистки, похоже, что этот вариант не устраивает МВФ.

«С мая всех украинцев переведут на годовой газовый тариф. Что же изменится? Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг опубликовала проект постановления, регулирующего годовой тариф на поставку газа для населения. В проекте постановления говорится, что все газоснабжающие компании обязаны до 25 апреля опубликовать на своих сайтах цены на газ для потребителей, которые будут действовать с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022», - говорит Котенкова.

Журналистка рассказала, что, согласно проекту документа, все бытовые потребители газа по умолчанию будут переведены на годовой контракт с 1 мая. Также газовым компаниям не запрещено предлагать украинцам и месячные тарифы на газ. Для перехода потребитель должен будет подать соответствующую заявку. Кроме того, потребитель имеет право перейти к другому поставщику газа в любой момент действия годовой цены.

Ранее Politeka сообщала, что Котенкова рассказала, какими будут последствия за неуплату коммунального долга.

Она также рассказала, что надбавки к пенсиям все равно не дотягивают до прожиточного минимума.