Экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» рассказал, что налоговая амнистия не поможет бороться с теневой экономикой и объяснил, почему единственная возможность вывести предприятия из теневого сектора – это понижение налогов.

«Де Сото (экономист Эрнандо де Сото, - ред.) показал простой способ борьбы с тенью. В теневой экономике тоже есть свой транзакционный теневой налог, который платят предприниматели, которые уходят в серую зону, потому что платят за «крышу», за использование ФОПов для выплаты зарплат и так далее», - рассказал Кущ.

По его словам, когда государство снижает общий уровень налогообложения до уровня теневого тразакционного теневого налога, то пропадает и экономическая целесообразность пребывания в тени. Тогда есть смысл выйти в легальное поле и платить уже официальные налоги, которые не намного превышают теневой налог.

Условно говоря, если сейчас в Украине в тени предприниматель платит в среднем за различную теневую инфраструктуру, например, 10 %, то если государство снизит общий уровень налогового давления до 10-15%, предпринимателю не будет никакого смысла выплачивать ту же зарплату в конвертах. Если общий аккумулятивный налог будет составлять 10%, зачем ему платить зарплату в конвертах, используя ФОПы, если он может делать это все официально, заплатив те же деньги», - объяснил Кущ.

Экономист уверен, что для того, чтобы бороться с теневой экономикой, государство, бизнес и общество должны определить равновесную консенсусную точку налоговой нагрузки. Когда они ее определяют, то предпосылки к теневой экономике исчезают, соответственно, проблема решается сама собой.

«У нас, к сожалению, государство по этому пути не идет, а идет по пути поиска того, где же взять деньги. Например, некоторые представители власти планируют, что за счет налоговой амнистии удастся привлечь в экономику порядка 20 млрд долларов. Хотя, если мы посмотрим опыт других стран, там результаты были намного скромнее», - рассказал Кущ.

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