Экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» рассказал, в чем разница между инфляцией спроса и инфляцией предложения и объяснил, почему для борьбы с инфляцией в Украине необходимы усилия властей.

Он рассказал, что существует два вида инфляции – спроса и предложения. Инфляция спроса – это то, что мы наблюдаем в развитых странах: когда рост цен обусловлен ростом дохода населения и их платежеспособностью. Люди богатеют, у них появляется больше денег, они покупают больше товаров и, соответственно, цены растут.

«А бороться с инфляцией спроса достаточно просто: с использованием монетарных методов. Любой центробанк мира может успешно бороться с инфляцией спроса с помощью ограничения или увеличения ликвидности в экономике, уровня процентных ставок. Например, если инфляция сильно растет, как правило, мировые центробанки повышают свою базовую процентную ставку. Таким образом охлаждают экономику, рост дохода населения и цены начинают снижаться», - говорит Кущ.

Если инфляция слишком низкая, то наоборот происходит, усиление эмиссионной активности Центрального банка, процентные ставки снижаются до 0%, может даже до отрицательных величин и соответственно, экономика насыщается деньгами и цены начинают постепенно расти.

«В Украине инфляция предложения – это совсем другое явление. Оно обусловлено тем, что у нас в стране производится слишком мало товаров национального производства и соответственно недостаточно товарного предложения. Она приводит к дефициту, но не в нашем классическом понимании дефицита, а к недостаточности товарной массы. И в следствии этого происходит рост цен. Бороться с инфляцией предложения намного сложнее, чем с инфляцией спроса, потому что приходится делать все с точностью до наоборот», - заявил Кущ.

Он объяснил, что если при росте инфляции спроса Центральный банк повышает процентные ставки, то при росте инфляции предложения процентные ставки нужно наоборот понижать. Потому что нужно делать более доступные кредиты, деньги должны идти в экономику в виде кредитования реального сектора, должны появляться новые предприятия, новые рабочие места и соответственно должен увеличиваться объем выпуска готовой продукции. Это делается для того, чтобы путем насыщения предложения товаров на рынке цены и конкуренция между этими товарами различных производителей цены начали снижаться.

«То есть фактически для того, чтобы бороться с инфляцией предложения нужно насыщать экономику кредитами, насыщать экономику деньгами. И самое важное, что Центральный банк не может самостоятельно бороться с инфляцией предложения, здесь нужны еще усилия правительства в виде экономической, инвестиционной, промышленной политики, защиты внутреннего рынка», - рассказал Кущ.

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