Дмитрий Олейник, председатель Совета Федерации работодателей Украины в программе Тараса Загороднего «Знай наших» объяснил, какие проблемы существуют для украинских предпринимателей на внешних рынках.

Эксперт объясняет, что экспорту украинской продукции на европейские рынки должен предшествовать один важный шаг - это сертификация на стандарты качества. Так, если любой инвестор или предприниматель хочет, чтобы его продукцию восприняли в Европе, то начать нужно именно с этого.

Но качество, отмечает Олейник, это только одна проблема. Другая заключается в том, что украинскую продукцию на европейском рынке не слишком ждут. Например, обычно пытаются прикрыть как-то зоны, в которых продукция становилась конкурентоспособной. «Хотя скажу откровенно, будет конкурировать тогда, когда ты дашь 2-3% скидки, а так будет побеждать местный бизнес», - объясняет он и добавляет, что такая ситуация, по сути, нормальная и привычная.

На самом деле европейские рынки в принципе не очень приветливо относятся к экспорту новой продукции, а, следовательно, существует множество способов ее не допустить. Например, для продукции отрасли машиностроения обязательны и система сертификации качества, и экологические нормативы, и Евро-3, Евро-4 и Евро-5. То есть все это очень большая система, в которой крупные производители всеми способами и средствами оберегают свои рынки от других.

Попутно Олейник даже вспоминает известное сравнение больших стран с бандитами, а малых - с проститутками. Он считает, что цитату можно приспособить к корпорациям и она будет вполне правильной. Так, преимущественно крупным компаниям с высоты их точки зрения и в их размерах удается уничтожить малые.

«Выиграть эту борьбу за конкуренцию будет очень трудно», - считает эксперт. Но он также добавляет, что конкурентоспособность продукции всегда повышает масштабирование. То есть, это еще одна вещь, которую должны понять украинские предприниматели, чтобы вывести свою продукцию на европейские рынки.

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