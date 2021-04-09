Экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» рассказал, почему попытки Национального банка снизить инфляцию плавно перетекают в борьбу с ценовой динамикой рынков других стран мира, а также заявил, что из-за сырьевых рынков в Украине невозможна инфляция.

Прежде всего, эксперт отмечает, что экономическая система Украины сейчас не может оказаться в ситуации низкой инфляции. «Инфляция возможна в странах, которые перешли от сырьевой модели к производству товаров с высоким уровнем добавочной стоимости», - объясняет он. Страна же, экономика которой ориентируется на сырьевые полуфабрикаты, зависит скорее от ситуации на внешних сырьевых рынках. Так, рост цен на них словно раздувает экономические показатели, но рост дефлятора ВВП приводит к росту и цен соответственно.

«Эта ценовая динамика фактически выравнивается по экспортному паритету», - объясняет Кущ и даже прибегает к сравнению с вливанием и выливанием воды из сливного бачка. Борьба же с инфляцией в таком случае скорее становится борьбой с ценами на рынках других стран мира. По мнению экономиста, в принципе так и можно описать действия Национального банка Украины сегодня. «Звучит смешно», - комментирует он эту борьбу с ценовой динамикой.

Он также вспоминает, какие способы Национальный банк использовал против инфляции в 2019 году. Это было укрепление национальной валюты, но благодаря зажатию внутреннего платежеспособного спроса. В общем, ситуацию эксперт описывает как радиоактивное облучение и стабильность кладбища. Уровень низкой инфляции поддерживается не доступными ценами или прекрасным состоянием экономики, а неплатежеспособностью населения. «Стабильность кладбища фактически и является такой удавкой, наброшенной на экономику», - комментирует Кущ.

Так, сейчас не может идти речи об укреплении национальной валюты, поскольку оно уже произошло несколькими годами ранее. Результатом этого стала деиндустриализация Украины. Экономист обращает внимание, что сейчас заметно, как много отраслей промышленности уничтожили, как украинское производство качественно и количественно сократили.

Напоминаем, Кущ рассказал, какие налоговые ставки предусматривает налоговая амнистия.

Ранее Politeka сообщала о том, что система публичных закупок не открыла Украине рынок ЕС.